Коста Намойнесу: "Спарта" будет бороться с "Ростовом" до конца"

Защитник "Спарты" Коста Намойнесу выразил мнение, что удаление Тьемоко Конате в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Ростовом" было несправедливым. В четверг чешская команда на выезде проиграла россиянам со счетом 0:4. В середине первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник чешской команды Конате.

– Я думаю, что мы неплохо провели первые минуты встречи, – приводит ТАСС слова Намойнесу. – К сожалению, Конате показали красную карточку, я не уверен в том, что это было справедливым решением. Всегда сложно играть, когда удаляют одного игрока. Мы сделали все возможное, но было уже очень сложно. Но битва не закончена, пока не прошел ответный матч. Будет сложно, но мы постараемся победить и будем бороться до конца.