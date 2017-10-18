Коре Ингебригтсен: "Зенит" – один из фаворитов Лиги Европы"

Главный тренер "Русенборга" Коре Ингебригтсен заявил, что надеется на успех своей команды в матче группового турнира Лиги Европы с "Зенитом". Встреча состоится завтра, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

– Вы собираетесь играть от обороны?

– Понимаем, что завтрашний матч будет сложным. Будем серьезно работать в защите. Посмотрим, как сложится игра. Надеемся на хороший результат.

– "Зенит" также хорош, как и его отдельные футболисты?

– "Зенит" – один из фаворитов Лиги Европы. У них много хороших игроков и прекрасный тренер, который работал в топ-клубах.

– В чем секрет "Русенборга"? Как ему удается быть более успешным, чем клубы из Осло?

– Дело в нашем стиле игры. Он не изменяется на протяжении долгих лет. Ну и тренировки у нас очень хорошие. Работаем на высоком уровне. (Сергей ЯРЕМЕНКО)