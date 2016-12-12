Кор Пот: "Смущает то, что мы будем играть в Краснодаре зимой"

Кор Пот, помощник Дика Адвоката в "Фенербахче", после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что его команде предстоит провести сложный матч в Краснодаре. По словам тренера, в феврале в России будут непригодные условия для проведения игр. Матчи состоятся 16 и 23 февраля.

- Нам достался трудный соперник, - приводит пресс-служба УЕФА слова Пота. - Есть несколько сильных команд в чемпионате России, и "Краснодар" - одна из них. У нас есть шанс пройти дальше. Смущает то, что мы приедем в Россию зимой, когда там будут сложные условия для игры.