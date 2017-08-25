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14:35 | Футбол — Лига Европы

"Копенгаген", "Шериф" и "Злин" - соперники "Локомотива" по групповому турниру Лиги Европы

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В ходе жеребьевки группового турнира Лиги Европы в Монако определились все соперники "Локомотива". Железнодорожники в квартете F сыграют с "Копенгагеном", "Шерифом" и "Злином".

Матчи состоятся: 1-й тур - 14 сентября. 2-й тур - 28 сентября. 3-й тур - 19 октября. 4-й тур - 2 ноября. 5-й тур - 23 ноября. 6-й тур - 7 декабря. Календарь группового турнира будет утвержден позднее.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Жребий для "Зенита" и "Локо"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serjinio

В целом для всех наших клубов жребий более чем удачный)

15:23

Ковтун

Ваще халява!

14:38

ЗЗ+

ГВК приобретает новое значение - Геркус всё купил :)))

14:37