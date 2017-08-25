"Копенгаген", "Шериф" и "Злин" - соперники "Локомотива" по групповому турниру Лиги Европы

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги Европы в Монако определились все соперники "Локомотива". Железнодорожники в квартете F сыграют с "Копенгагеном", "Шерифом" и "Злином".
Матчи состоятся: 1-й тур - 14 сентября. 2-й тур - 28 сентября. 3-й тур - 19 октября. 4-й тур - 2 ноября. 5-й тур - 23 ноября. 6-й тур - 7 декабря. Календарь группового турнира будет утвержден позднее.
Serjinio
В целом для всех наших клубов жребий более чем удачный)
15:23
Ковтун
Ваще халява!
14:38
ЗЗ+
ГВК приобретает новое значение - Геркус всё купил :)))
14:37