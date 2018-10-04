"Копенгаген" обыграл "Бордо" и сравнялся по очкам с" Зенитом"

"Копенгаген" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Бордо" со счетом 2:1. У гостей отличился Пьерос Сотириу. Сравнял счет Юнусс Санкаре. Победный гол на 90+2-й минуте забил Роберт Сков.

"Копенгаген" вместе с российским "Зенитом" лидирует в группе C – по 4 очка. Третье место занимает "Славия" (3 очка), замыкает таблицу "Бордо" (0 очков).

Лига Европы

Группа C

"Бордо" (Франция) - "Копенгаген" (Дания) - 1:2 (0:1)

Голы: Сотириу, 42 (0:1). Санкаре, 84 (1:1). Сков, 90+2 (1:2).

Нереализованный пенальти: Камано, 45+4 (мимо)

"Бордо": Костиль, Пундже, Пабло, Кунде, Паленсия, Санкаре, Лерагер (Тшуамени, 78), Отавиу, Бриан (Корнелиус, 62), Камано (Карамо, 63), Калу.

"Копенгаген": Андерсен, Бойлесен, Бьелланн, Анкерсен, Папаяннопулос (Вавро, 86), Квист (Сков, 58), Зека, Томсен (Фальк, 70), Грегуш, Ндой, Сотириу.

Предупреждения: Бриан, 14. Санкаре, 18. Квист, 39. Папаяннопулос, 45+3. Сотириу, 52. Пабло, 65. Зека, 70.

Удаление: Зека, 90+4.

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

4 октября. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".