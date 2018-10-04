"Копенгаген" обыграл "Бордо" и сравнялся по очкам с" Зенитом"

"Копенгаген" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Бордо" со счетом 2:1. У гостей отличился Пьерос Сотириу. Сравнял счет Юнусс Санкаре. Победный гол на 90+2-й минуте забил Роберт Сков.
"Копенгаген" вместе с российским "Зенитом" лидирует в группе C – по 4 очка. Третье место занимает "Славия" (3 очка), замыкает таблицу "Бордо" (0 очков).
Лига Европы
Группа C
"Бордо" (Франция) - "Копенгаген" (Дания) - 1:2 (0:1)
Голы: Сотириу, 42 (0:1). Санкаре, 84 (1:1). Сков, 90+2 (1:2).
Нереализованный пенальти: Камано, 45+4 (мимо)
"Бордо": Костиль, Пундже, Пабло, Кунде, Паленсия, Санкаре, Лерагер (Тшуамени, 78), Отавиу, Бриан (Корнелиус, 62), Камано (Карамо, 63), Калу.
"Копенгаген": Андерсен, Бойлесен, Бьелланн, Анкерсен, Папаяннопулос (Вавро, 86), Квист (Сков, 58), Зека, Томсен (Фальк, 70), Грегуш, Ндой, Сотириу.
Предупреждения: Бриан, 14. Санкаре, 18. Квист, 39. Папаяннопулос, 45+3. Сотириу, 52. Пабло, 65. Зека, 70.
Удаление: Зека, 90+4.
Судья: Рейншрейбер (Израиль).
4 октября. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/