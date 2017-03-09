"Копенгаген" дома переиграл "Аякс"

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Копенгаген" оказался сильнее "Аякса" – 2:1. В составе хозяев поля голами отметились нападающие Расмус Фальк и Андреас Корнелиус, у гостей отличился форвард Каспер Дольберг.

Ответная встреча состоится в Голландии 16 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Копенгаген" (Дания) – "Аякс" (Голландия) – 2:1 (1:1)

Голы: Фальк, 1 (1:0). Дольберг, 32 (1:1). Корнелиус, 60 (2:1).

"Копенгаген": Ольсен, Йергенсен Занка, Анкерсен, Юханссон, Аугустинссон, Квист, Матич, Сантандер (Павлович, 63), Фальк, Туту, Корнелиус.

"Аякс": Онана, Фиргефер, Тете, де Лигт, Шене, Классен, Юнес, Синкгравен, ван де Бек (Зиеш, 77), Траоре (Нерес, 77), Дольберг.

Предупреждения: Йергенсен Занка, 21. Фиргефер, 65. Тете, 71. Шене, 77. Классен, 88.

Судья: Диаш (Португалия).

9 марта. Копенгаген. Стадион Parken Stadium.