Константин Зырянов: "В "Зените" долго смеялись, когда Ионов забил "ВиОну"

Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов в преддверии 10-летия победы "Зенита" в Кубке УЕФА вспомнил, как питерцы противостояли "Стандарду", в составе которого выступал будущий хавбек российского клуба Аксель Витсель, информирует пресс-служба команды. Зырянов отметил, в тот период команда в основном выигрывала, "а победители быстрее восстанавливаются".

– Путь к Кубку УЕФА начался в августе 2007-го как раз на фоне психологического подъема. Чем запомнились матчи со словацким "ВиОном"?

– "ВиОну" забил Ионов. Над этим событием долго потом смеялись.



– После вашей передачи, между прочим.

– Хотел об этом умолчать. Но раз уж вспомнили, передача получилась красивой: Леша убежал один на один с вратарем и забил. Играли на выезде в необычном месте. Маленький стадион, за которым начинались бескрайние поля, из раздевалки пришлось долго идти к полю по отделанному деревом тоннелю. В первом тайме "ВиОн" создал несколько опасных моментов, пришлось нелегко, но потом забил Хаген, и все стало ясно. Мы знали, что сильнее словаков и должны их пройти. Со "Стандардом" справиться оказалось значительно сложнее. И на "Петровском", несмотря на счет 3:0, было сложно играть с бельгийцами, а в Льеже они нас просто втоптали в поле. Молодой Витсель, Феллаини, Дефур, Оньеву. Трудный был соперник, и трибуны нешуточное давление оказывали. Тяжелейший матч! Минут за 15 до конца меня решили поменять, и перед моим уходом мы пропустили второй мяч. Я сел на скамейку, перевел дух и говорю пацанам: "Сложная концовка будет при 0:2". А все на меня удивленно смотрят: гол-то не засчитали. Я даже не заметил этого. У меня сразу настроение поднялось, а вскоре Паша Погребняк сравнял счет.



– Осень 2007-го получилась напряженной: решающие матчи чемпионата и отборочного турнира к Euro, в Кубке УЕФА нельзя было осечки допускать. Как выдержали?

– Почти все матчи были с положительным исходом, а победители быстрее восстанавливаются.



– Исход матча в Греции мог быть другим, если бы не ваш гол.

– Мы приехали в хорошем настроении, думали, что спокойно обыграем "Ларису" и будем к последнему туру чемпионата готовиться. А за 20 минут до конца проигрывали 1:2. Тот гол я очень хорошо помню. Сделал тогда рывок на метров 50 – 60, когда Тимощук выбивал со своей половины поля. А потом Домингес мне сказочный пас отдал. Я подработал мяч и отправил его вратарю между ног.