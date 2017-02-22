Константин Сарсания: "Шансы "Зенита" и "Андерлехта" - по-прежнему 50 на 50"

Экс-спортивный директор "Зенита" и "Динамо" в интервью "СЭ" выразил мнение, что "Зенит" выйдет на ответный домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" сверхмотивированным. По словам Сарсании, шансы в этом противостоянии по-прежнему 50 на 50.

– Нет ощущения, что "Зенит" зимой взял футболистов, которые команду не усилили, а усреднили?

– То, что не усилили, – точно. Сложно заменить Витселя и Халка, который ушел летом. Мне сложно говорить, чем команду усилит Молло или Цаллагов. Конечно, это не усиление, а игроки для обоймы.

– А Эрнани?

– Его позиционируют как замену Витселю. В первом матче не заметил качеств, о которых говорили. Луческу сказал, что он был лучшим. Не знаю, не знаю… Это смотря с кем сравнивать.

– Почему в этом матче не проявил свое величие Артем Дзюба?

– Он старался. У Артема был момент, мог забить головой. И Дзюба – наконечник, которому нужно доставлять мяч. А это получалось не очень хорошо.

– Каковы шансы перед ответным матчем?

– 50 на 50.

– Надо пояснить, все-таки счет 0:2.

– Уверен, "Зенит" соберется, выйдет супермотивированным. Не знаем, каким составом приедут бельгийцы. Не думаю, что команда Луческу проведет два подряд неудачных матча. Если питерцы быстро забьют, могут победить и с разницей в три мяча. Но важно не пропустить контратаку. (Сергей ЕГОРОВ)

Константин Сарсания: "Новички "Зенита" команду не усилили"