Константин Сарсания: "Был уверен, что в гостях "Зенит" "Андерлехту" не проиграет"

Экс-спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания в интервью "СЭ" подчеркнул, что был удивлен поражению "Зенита" от "Андерлехта" (0:2) в гостевом первом матче 1/16 финала Лиги Европы. По словам Сарсании, в этой встрече все решили индивидуальные ошибки.

– Какие ожидания были от матча "Зенита" и почему все так печально закончилось?

– Думал, что "Зенит" не проиграет. Уже до матча знал, что "Андерлехт" не выйдет основным составом, четыре-пять человек тренера заменит.

– Откуда у вас такая информация?

– Агенты предлагали посмотреть одного футболиста, а потом перезвонили – мол, игрока не выпустят, потому что приоритетом "Андерлехта" является чемпионат, где команда борется с "Брюгге" за первое место. Итоговый результат меня немного удивил, думал, что питерцы победят или хотя бы проиграют. Помимо истории с полуосновным составом бельгийцев "Зенит" еще и в принципе обладает более классным составом. Но в итоге все решили индивидуальные ошибки. (Сергей ЕГОРОВ)

Константин Сарсания: "Новички "Зенита" команду не усилили"