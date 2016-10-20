Константин Рауш: "У "Краснодара" есть большие шансы обыграть "Шальке"

Полузащитник "Кельна" Константин Рауш считает, что "Краснодару" по силам обыграть "Шальке" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. При этом в интервью "СЭ" он отметил высокое качество игры "Шальке".

– Вы вспомнили, что первый матч после травмы спины сыграли против "Шальке". Ваша команда выиграла 3:1, вы отдали голевой пас Модесту, после которого "Кельн" вышел вперед 2:1. Скоро с гельзенкирхенцами в Лиге Европы играть "Краснодару". Какого вы мнения о сегодняшнем "Шальке"?

– Вы знаете, "Шальке" не очень удачно вошел в сезон. Но если разыграется, то это очень сильная команда – в ней собраны хорошие футболисты. Но сейчас у "Краснодара" есть большие шансы выиграть у "Шальке".

– Однако в предпоследнем туре гельзенкирхенцы разгромили менхенгладбахскую "Боруссию" – 4:0. А ведь "Барселона" недавно с огромным трудом одолела в Лиге чемпионов этот клуб – 2:1.

– Против "Боруссии" гельзенкирхенцы действовали хорошо. Но это одна игра. И видно было, что менхенгладбахцы после "Барселоны" несколько устали. (Ефим ШАИНСКИЙ)