Константин Лепехин: "Сначала не верил в "Зенит", а потом удивился, что он не закончил игру в основное время"

Бывший футболист "Зенита" Константин Лепехин после победы в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над минским "Динамо" (8:1, 8:5 – по сумме двух матчей), отметил, что питерцам очень легко давалась игра в атаке, поэтому даже после пропущенного в дополнительное время мяча, не сомневался в благоприятном исходе.

– Верили, что после сокрушительного поражения у "Зенита" получится отыграться?

– Нет, не верил. Я надеялся, что это возможно, понимая, что класс "Зенита" выше. Но чтобы отыграть такой счет, помимо класса нужно еще благоприятное стечение обстоятельств. Эта победа получилась по делу, и я даже удивился, что не получилось выиграть в основное время, потому что питерцы очень легко создавали моменты на протяжении всего матча.

– При этом и проблем хватало, если вспомнить удаление Паредеса и мяч, пропущенный в дополнительное время. Как удалось справиться со всем этим?

– В этом вся суть команды, если она готова справляться с такими проблемами. Думаю, что каждый футболист был готов преодолевать эти сложности. Так и образуется сильный, сплоченный коллектив. Что касается удаления Паредеса, даже когда оно случилось, не сомневался в успехе "Зенита". Видел, как протекала игра и после того, как питерцы остались в меньшинстве, ничего значительно не изменилось. Команде все равно удавалось создавать моменты, просто их реализовывать не получалось. Редко когда игра в атаке дается легко, но это был тот самый день. Даже пропущенный в дополнительное время мяч не смутил. Я понимал, что время еще много и "Зениту" по силам забить гол, два или даже три. Безусловно, эта волевая победа, войдет в историю "Зенита". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)