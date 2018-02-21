Константин Кучаев: "Меня не хватило на девяносто минут"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев​ после победы над "Црвеной Звездой" (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы выразил уверенность в том, что команда подойдет ко второй части чемпионата России в хороших кондициях. По мнению хавбека, перенос матча 23-го тура против "Амкара" с 18 марта на другую дату не станет проблемой.

– Как оцениваете физические кондиции после перерыва?

– Думаю, к старту чемпионата мы подойдем в хороших кондициях. Сейчас улетаем на несколько дней на сборы. Там еще немного подтянемся физически и технически, и подойдем к сезону в оптимальной форме.

– На девяносто минут пока не хватает?

– Меня немного не хватило. А других хватало.

– Сейчас перенесли тур, который должен был быть 18 марта. Как думаете, будет тяжелее играть?

– Когда была Лига чемпионов, мы играли в еще более тяжелом графике. Поэтому думаю, что перенос тура никакой помехи нам не создаст и будет все нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)