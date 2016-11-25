Коноплянка и Руни включены в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную 5-го тура группового турнира Лиги Европы. В команду был включен украинский хавбек "Шальке" Евгений Коноплянка, забивший гол в ворота "Ниццы" (2:0).

Полностью состав выглядит следующим образом: Стефан Рюффье (Франция, "Сент-Этьен") - Коста Намойнесу (Зимбабве, "Спарта"), Мартин Шкртел (Словакия, "Фенербахче"), Дарио Срна (Хорватия, "Шахтер") - Евгений Коноплянка (Украина, "Шальке"), Юри Тилеманс (Бельгия, "Андерлехт"), Костантинос Фортунис (Греция, "Олимпиакос"), Донни ван де Бек (Голландия, "Аякс") - Уэйн Руни (Англия, "Манчестер Юнайтед"), Ариц Адурис (Испания, "Атлетик"), Эдин Джеко (Босния и Герцеговина, "Рома").