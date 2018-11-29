Кононов сравнил "Рапид" с ЦСКА

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" заявил, что австрийский клуб по манере игры похож на ЦСКА.

- Эмоции такие же, как и с "Краснодаром" в еврокубках, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Такие же волнения. Лига Европы - ответственный турнир, где играешь на международной арене. Мы несем ответственность не только за клуб, но и за страну. На кого из чемпионата России похож "Рапид"? Команда играет быстро, в силовой манере, бежит все 90 минут. На ЦСКА похоже.

Мельгарехо в старте? Он забил гол в игре с "Крыльями", а также хорошо показывал себя на тренировках. Отсутствие многих игроков в центральной зоне? Я думаю только о тех игроках, с которыми работаю в данный момент. Стандарты? Они зависят от подающего, а сегодня нет Фернанду. Кто будет исполнять их сегодня - увидите. Мы наигрываем определенные стандарты, уделяем внимание и тому, что было. Это симбиоз. Посмотрим, что получится.

Все о Лиге Европы - здесь