18:31 | Футбол — Лига Европы

Кононов сравнил "Рапид" с ЦСКА

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Главный тренер "Спартака"  Олег Кононов перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" заявил, что австрийский клуб по манере игры похож на ЦСКА.

- Эмоции такие же, как и с "Краснодаром" в еврокубках, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Такие же волнения. Лига Европы - ответственный турнир, где играешь на международной арене. Мы несем ответственность не только за клуб, но и за страну. На кого из чемпионата России похож "Рапид"? Команда играет быстро, в силовой манере, бежит все 90 минут. На ЦСКА похоже. 

Мельгарехо в старте? Он забил гол в игре с "Крыльями", а также хорошо показывал себя на тренировках. Отсутствие многих игроков в центральной зоне? Я думаю только о тех игроках, с которыми работаю в данный момент. Стандарты? Они зависят от подающего, а сегодня нет Фернанду. Кто будет исполнять их сегодня - увидите. Мы наигрываем определенные стандарты, уделяем внимание и тому, что было. Это симбиоз. Посмотрим, что получится.

Спартак - Рапид В

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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