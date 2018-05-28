Комиссия УЕФА проверила готовность стадиона "Нефтяник" к Лиге Европы

Комиссия осмотрела инфраструктуру стадиона, основное поле арены, ознакомилась с прилегающей территорией и составила полноценный отчет для УЕФА, сообщается на официальном сайте "Уфы".

Член комитета УЕФА по проверке стадионов Арно Саркисян провел рабочее совещание с основными подразделениями клуба и стадиона, рассказав о требованиях предъявляемых к аренам, принимающим матчи Лиги Европы.



В завершение визита комиссия поблагодарила руководство клуба и стадиона за содействие в работе и выразила надежду, что матчи Лиги Европы пройдут на стадионе "Нефтяник" на высоком уровне.



Напомним, что в следующем сезоне "Уфа" стартует в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда .