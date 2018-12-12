20:26 | Футбол — Лига Европы

Комбаров занимается по индивидуальной программе

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Защитник "Спартака"  Дмитрий Комбаров участвует в предматчевой тренировке перед игрой 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом", но не занимается в общей группе.

Футболист бегает вокруг поля. Комбаров восстанавливается после травмы мышцы бедра.

Матч "Вильярреал" - "Спартак" пройдет в четверг, 13 декабря. Красно-белым нужна только победа для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы.

 

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

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