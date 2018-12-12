Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров участвует в предматчевой тренировке перед игрой 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом", но не занимается в общей группе.

Футболист бегает вокруг поля. Комбаров восстанавливается после травмы мышцы бедра.

Матч "Вильярреал" - "Спартак" пройдет в четверг, 13 декабря. Красно-белым нужна только победа для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы.

Комбаров занимается по индивидуальной программе pic.twitter.com/YqHXPYfjXz – СЭ Спартак (@spartak_se) 12 декабря 2018 г.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.