Комбаров тренируется индивидуально, Фернанду и Зе Луиш – в общей группе

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в преддверии матча 4-го тура Лиги Европы с "Рейнджерс" тренируется индивидуально из-за мышечной усталости. Также тренировку по индивидуальной программе проводит защитник Самюэль Жиго, который в начале сентября порвал крестообразные связки колена.

Полузащитник Фернанду и нападающий Зе Луиш занимаются в общей группе. До этого они из-за травм пропустили три игры "Спартака" – с "Рубином" (1:1, 29 октября) и "Уралом" (1:2, 4 ноября) в чемпионате России и с "Анжи" (1:0, 1 ноября) в Кубке. (Федор Успенский)

"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)​