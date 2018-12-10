Комбаров готовится к "Вильярреалу" по индивидуальной программе

"Спартак" получил выходной после вчерашнего перелета в Испанию на матч заключительного шестого тура Лиги Европы против "Вильярреала", сообщает официальный сайт клуба. Тем не менее, два футболиста тренировались по индивидуальной программе. Дмитрий Комбаров занимался в тренажерном зале, а хавбек Артем Тимофеев работал на поле под руководством физиотерапевта Дмитрия Миронова. Завтра красно-белые проведут тренировку в полном составе.

Матч "Вильярреал" - "Спартак" состоится 13 декабря, начало - в 20.55 по московскому времени.