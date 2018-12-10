17:54 | Футбол — Лига Европы

Комбаров готовится к "Вильярреалу" по индивидуальной программе

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"Спартак" получил выходной после вчерашнего перелета в Испанию на матч заключительного шестого тура Лиги Европы против "Вильярреала", сообщает официальный сайт клуба. Тем не менее, два футболиста тренировались по индивидуальной программе. Дмитрий Комбаров занимался в тренажерном зале, а хавбек Артем Тимофеев работал на поле под руководством физиотерапевта Дмитрия Миронова. Завтра красно-белые проведут тренировку в полном составе.

Матч "Вильярреал" - "Спартак" состоится 13 декабря, начало - в 20.55 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-12-10-spartak_pervyy_den_v_ispanii/

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