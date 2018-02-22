Коломейцев в середине первого тайма заменил Фарфана

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев на 24-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" вышел на поле вместо Джефферсона Фарфана. Перуанский игрок железнодорожников перед тем, как покинуть поле, держался за заднюю поверхность бедра.

К 26-й минуте счет во встрече не открыт. Первая игра между российской и французской командами завершилась победой москвичей - 3:2.

23 – У нас замена. Фарфан захромал и уступил место на поле Коломейцеву #ЛокоНицца – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 22 февраля 2018 г.

Трансляция матча "Локомотив" - "Ницца"