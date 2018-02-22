19:29 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Коломейцев в середине первого тайма заменил Фарфана


Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев на 24-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" вышел на поле вместо Джефферсона Фарфана. Перуанский игрок железнодорожников перед тем, как покинуть поле, держался за заднюю поверхность бедра.

К 26-й минуте счет во встрече не открыт. Первая игра между российской и французской командами завершилась победой москвичей - 3:2.

Трансляция матча "Локомотив" - "Ницца"

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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