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22:10 | Футбол — Лига Европы

Кокорин забил "Вардару". До цели Манчини – 25 голов


Нападающий "Зенита" Александр Кокорин открыл счет в матче 1-го группового турнира Лиги Европы против "Вардара". Форвард замкнул подачу с углового уже на пятой минуте встречи.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 85-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качстве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 25 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.

Отметим, что Кокорин и Дзюба впервые в сезоне вышли вместе в стартовом составе "Зенита" именно в игре с "Вардаром".

Трансляция матча "Вардар" - "Зенит"

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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