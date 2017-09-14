Кокорин забил "Вардару". До цели Манчини – 25 голов

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин открыл счет в матче 1-го группового турнира Лиги Европы против "Вардара". Форвард замкнул подачу с углового уже на пятой минуте встречи.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 85-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качстве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 25 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.

Отметим, что Кокорин и Дзюба впервые в сезоне вышли вместе в стартовом составе "Зенита" именно в игре с "Вардаром".

Трансляция матча "Вардар" - "Зенит"