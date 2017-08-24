Кокорин забил "Утрехту". До цели - 27 голов. Видео

"Зенит" открыл счет в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта". Свой 8 гол в этом сезоне забил нападающий Александр Кокорин.
Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 83-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 27 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #ЛигаЕвропы. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЗенитУтрехт 1:0 Александр Кокорин @kokorink9 Общий счет 1:1 pic.twitter.com/aOEPZoDz1h– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 августа 2017 г.
Разбор обозревателя "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА
Голевую атаку "Зенита" создал неточный пас грубияна Аюба (точнее, даже два - после первого мяч к нему вернулся) и бездарные действия в обороне того же Аюба и Эману. Первый после ошибки и ответной атаки "Зенита" "три в три" лишь изобразил преследование Дриусси и отстал от эпизода. Аргентинец сместился в центр и отдал мяч вразрез, который не менее наплевательски, чем Аюб, контролировал Эману. В итоге его опередил выскочивший из-за спины Кузяев и вытолкнул мяч Кокорину.
Конь болотный
PallMall, так ты не смотри
20:57
Serenky25
Выпускайте Вия!
20:44
Tribunal Z
Убирайте Ерохина, Кранневитера выпускайте! У Ерохина слишком много брака в передачах!
20:20
spetrov
Пора, Зенитушка, пора. Хорош в бирюльки играться.
20:16
PallMall
Этот баклан постоянно пальцы сосет, как смотреть футбол детям?
20:15