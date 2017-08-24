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20:10 | Футбол — Лига Европы

Кокорин забил "Утрехту". До цели - 27 голов. Видео

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"Зенит" открыл счет в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта". Свой 8 гол в этом сезоне забил нападающий Александр Кокорин.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 83-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбойобозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 27 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.

Разбор обозревателя "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА

Голевую атаку "Зенита" создал неточный пас грубияна Аюба (точнее, даже два - после первого мяч к нему вернулся) и бездарные действия в обороне того же Аюба и Эману. Первый после ошибки и ответной атаки "Зенита" "три в три" лишь изобразил преследование Дриусси и отстал от эпизода. Аргентинец сместился в центр и отдал мяч вразрез, который не менее наплевательски, чем Аюб, контролировал Эману. В итоге его опередил выскочивший из-за спины Кузяев и вытолкнул мяч Кокорину

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Конь болотный

PallMall, так ты не смотри

20:57

Serenky25

Выпускайте Вия!

20:44

Tribunal Z

Убирайте Ерохина, Кранневитера выпускайте! У Ерохина слишком много брака в передачах!

20:20

spetrov

Пора, Зенитушка, пора. Хорош в бирюльки играться.

20:16

PallMall

Этот баклан постоянно пальцы сосет, как смотреть футбол детям?

20:15