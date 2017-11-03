Кокорин забил "Русенборгу". До цели Манчини - 18 голов

Форвард "Зенита" Александр Кокорин провел гол в компенсированное время гостевого матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом". Мяч нападающего после передачи Эмилиано Ригони на 90+3-й минуте позволил сине-бело-голубым уйти от поражения – 1:1.

На счету Кокорина в этом сезоне – 16 голов. 8 мячей он забил в 8 матчах Лиги Европы (вместе с отборочными раундами) и еще 8 – в 15 турах чемпионата России. Вместе с тем форварду на пару с Артемом Дзюбой (1 гол в 20 матчах) до 35 мячей, обозначенных в качестве цели на сезон главным тренером "Зенита" Роберто Манчини, осталось забить 18 раз.

Добавим, что вышедший в Тронхейме на замену во втором тайме Дзюба поразил ворота "Русенборга" незадолго до Кокорина после передачи Доменико Кришито. Однако его гол не был засчитан из-за положения "вне игры".

Трансляция матча "Русенборг" -"Зенит"