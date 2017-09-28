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20:26 | Футбол — Лига Европы

Кокорин забил "Реал Сосьедад". До цели Манчини – 21 гол


Нападающий "Зенита" Александр Кокорин забил второй мяч команды в игре группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" – 2:0. Форвард отправил мяч в сетку ворот гостей на 24-й минуте после грубейшей ошибки вратаря Херонимо Рульи.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 88-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающим осталось забить 21 мяч. На счету Дзюбы только один гол.

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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