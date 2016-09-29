23:36 29 сентября | ФУТБОЛ — Лига Европы

Кокорин впервые за два года забил больше одного гола за матч

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, оформивший дубль в матче 2-го тура группового турнира против АЗ, в пятый раз во взрослой карьере забил более одного гола в матче. Трижды нападающий оформлял дубль (за "Динамо" во встречах "Мордовией" (2:1) и "Спартаком" (5:1) и за сборную России с Люксембургом (4:1)). А в сентябре 2014 года он отправил в ворота "Ростова" три гола в матче. В тот день динамовцы победили со счетом 7:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - АЗ

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Баск

Ох-ть !!!

01:00

Храбрец*

Еще один Балотелли "вернулся"?

00:35

Pablo_75

Шампанское в студию!

00:17

Проба положительна

Теперь зп нужно выписать 6 млн€!

00:14

yspesh4

flyer-19 3 августа Кокорин сделал хет-трик. снова косячите, господин Автор). 23:54 Сделал в 14 году 3-его августа, Автор быстро поспешил. А так, надо было Саше пенальти дать пробить)

00:10

miker65

flyer-19, ну тогда Кокоша - просто герой! Теперь лет 15 ждать второго хеттрика!

00:06

Курт Лямке

Кокорина и Полоза в сборную!

00:03

flyer-19

3 августа Кокорин сделал хет-трик. снова косячите, господин Автор).

23:54 29 сентября

Al Rains

Нее...на самом деле удачи Сане...а то загубил талант совсем...со Смолова теперь пример надо брать (а когда то было наоборот...)

23:52 29 сентября

miker65

Голы примитивные.

23:51 29 сентября

aloveku

причем голы то не случайные а рабочие, на умелый удар. но это мало для фигуры Кокорина

23:47 29 сентября

miker65

Еще лет 10 и у Кокоши будет первый хет-трик в карьере!

23:46 29 сентября

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