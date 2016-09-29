Кокорин впервые за два года забил больше одного гола за матч

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, оформивший дубль в матче 2-го тура группового турнира против АЗ, в пятый раз во взрослой карьере забил более одного гола в матче. Трижды нападающий оформлял дубль (за "Динамо" во встречах "Мордовией" (2:1) и "Спартаком" (5:1) и за сборную России с Люксембургом (4:1)). А в сентябре 2014 года он отправил в ворота "Ростова" три гола в матче. В тот день динамовцы победили со счетом 7:3. (Кирилл БУРДАКОВ)
Баск
Ох-ть !!!
01:00
Храбрец*
Еще один Балотелли "вернулся"?
00:35
Pablo_75
Шампанское в студию!
00:17
Проба положительна
Теперь зп нужно выписать 6 млн€!
00:14
yspesh4
flyer-19 3 августа Кокорин сделал хет-трик. снова косячите, господин Автор). 23:54 Сделал в 14 году 3-его августа, Автор быстро поспешил. А так, надо было Саше пенальти дать пробить)
00:10
miker65
flyer-19, ну тогда Кокоша - просто герой! Теперь лет 15 ждать второго хеттрика!
00:06
Курт Лямке
Кокорина и Полоза в сборную!
00:03
flyer-19
3 августа Кокорин сделал хет-трик. снова косячите, господин Автор).
23:54 29 сентября
Al Rains
Нее...на самом деле удачи Сане...а то загубил талант совсем...со Смолова теперь пример надо брать (а когда то было наоборот...)
23:52 29 сентября
miker65
Голы примитивные.
23:51 29 сентября
aloveku
причем голы то не случайные а рабочие, на умелый удар. но это мало для фигуры Кокорина
23:47 29 сентября
miker65
Еще лет 10 и у Кокоши будет первый хет-трик в карьере!
23:46 29 сентября