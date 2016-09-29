Кокорин впервые за два года забил больше одного гола за матч

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, оформивший дубль в матче 2-го тура группового турнира против АЗ, в пятый раз во взрослой карьере забил более одного гола в матче. Трижды нападающий оформлял дубль (за "Динамо" во встречах "Мордовией" (2:1) и "Спартаком" (5:1) и за сборную России с Люксембургом (4:1)). А в сентябре 2014 года он отправил в ворота "Ростова" три гола в матче. В тот день динамовцы победили со счетом 7:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - АЗ