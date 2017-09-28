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21:59 | Футбол — Лига Европы

Кокорин - в десятке российских бомбардиров в еврокубках

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, оформив дубль в матче группового турнира против "Реал Сосьедад" (3:1), записал на свой счет 16-й и 17-й голы в еврокубках и вошел в десятку лучших бомбардиров российских клубов на международном уровне. 16 раз Кокорин отличался в матчах Лиги Европы и один – в отборочном турнире Лиги чемпионов (Кирилл БУРДАКОВ).

Лучшие бомбардиры российских клубов в еврокубках

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЧ

ЛЕ/КУ

КК

КИ

СК

Всего

ВАГНЕР ЛАВ

ЦСКА

58

10

20

-

-

-

30

Александр КЕРЖАКОВ

Зенит, Динамо

67

7

21

-

-

-

28

Сейду ДУМБЬЯ

ЦСКА

30

16

7

-

-

-

23

Саломон РОНДОН

Рубин, Зенит

38

4

14

-

-

-

18

ХАЛК

Зенит

41

13

5

-

-

-

18

Андрей ТИХОНОВ

Спартак, Кр.Советов

55

11

7

-

-

-

18

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ

Ростов

22

-

7

-

10

-

17

Александр КОКОРИН

Динамо, Зенит

34

1

16

-

-

-

17

Андрей АРШАВИН

Зенит

65

2

15

-

-

-

17

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Локомотив, Сатурн

69

5

10

2

-

-

17

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ротор-максимум

Веретенников из РОТОРА!!!!!!!!!!!!!

22:03