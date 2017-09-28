Кокорин - в десятке российских бомбардиров в еврокубках

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, оформив дубль в матче группового турнира против "Реал Сосьедад" (3:1), записал на свой счет 16-й и 17-й голы в еврокубках и вошел в десятку лучших бомбардиров российских клубов на международном уровне. 16 раз Кокорин отличался в матчах Лиги Европы и один – в отборочном турнире Лиги чемпионов (Кирилл БУРДАКОВ).

Лучшие бомбардиры российских клубов в еврокубках

Игрок Клубы Матчи Голы ЛЧ ЛЕ/КУ КК КИ СК Всего ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА 58 10 20 - - - 30 Александр КЕРЖАКОВ Зенит, Динамо 67 7 21 - - - 28 Сейду ДУМБЬЯ ЦСКА 30 16 7 - - - 23 Саломон РОНДОН Рубин, Зенит 38 4 14 - - - 18 ХАЛК Зенит 41 13 5 - - - 18 Андрей ТИХОНОВ Спартак, Кр.Советов 55 11 7 - - - 18 Олег ВЕРЕТЕННИКОВ Ростов 22 - 7 - 10 - 17 Александр КОКОРИН Динамо, Зенит 34 1 16 - - - 17 Андрей АРШАВИН Зенит 65 2 15 - - - 17 Дмитрий ЛОСЬКОВ Локомотив, Сатурн 69 5 10 2 - - 17

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"