Кокорин - в десятке российских бомбардиров в еврокубках

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, оформив дубль в матче группового турнира против "Реал Сосьедад" (3:1), записал на свой счет 16-й и 17-й голы в еврокубках и вошел в десятку лучших бомбардиров российских клубов на международном уровне. 16 раз Кокорин отличался в матчах Лиги Европы и один – в отборочном турнире Лиги чемпионов (Кирилл БУРДАКОВ).
Лучшие бомбардиры российских клубов в еврокубках
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛЧ
|
ЛЕ/КУ
|
КК
|
КИ
|
СК
|
Всего
|
ВАГНЕР ЛАВ
|
ЦСКА
|
58
|
10
|
20
|
-
|
-
|
-
|
30
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
Зенит, Динамо
|
67
|
7
|
21
|
-
|
-
|
-
|
28
|
Сейду ДУМБЬЯ
|
ЦСКА
|
30
|
16
|
7
|
-
|
-
|
-
|
23
|
Саломон РОНДОН
|
Рубин, Зенит
|
38
|
4
|
14
|
-
|
-
|
-
|
18
|
ХАЛК
|
Зенит
|
41
|
13
|
5
|
-
|
-
|
-
|
18
|
Андрей ТИХОНОВ
|
Спартак, Кр.Советов
|
55
|
11
|
7
|
-
|
-
|
-
|
18
|
Олег ВЕРЕТЕННИКОВ
|
Ростов
|
22
|
-
|
7
|
-
|
10
|
-
|
17
|
Александр КОКОРИН
|
Динамо, Зенит
|
34
|
1
|
16
|
-
|
-
|
-
|
17
|
Андрей АРШАВИН
|
Зенит
|
65
|
2
|
15
|
-
|
-
|
-
|
17
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
Локомотив, Сатурн
|
69
|
5
|
10
|
2
|
-
|
-
|
17
ротор-максимум
Веретенников из РОТОРА!!!!!!!!!!!!!
22:03