Кокорин установил новый сезонный рекорд результативности за клуб

В матче против группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" нападающий "Зенита" Александр Кокорин довел результативный счет в сезоне-2017/18 до 14 голов. Еще ни разу за 10 сезонов выступления на высшем клубном уровне 26-летний форвард не добирался до этой отметки. Предыдущий рекорд Кокорин установил в сезоне-2012/13, когда в 26 матчах за "Динамо" отличился 13 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи и голы Александра Кокорина на высшем клубном уровне
|
Сезон
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Кубок
|
Еврокубки
|
Итого
|
|
|
Матчи
|
Голы
|
Матчи
|
Голы
|
Матчи
|
Голы
|
Матчи
|
Голы
|
2008
|
Динамо
|
7
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
2
|
2009
|
Динамо
|
24
|
2
|
3
|
0
|
4
|
1
|
31
|
3
|
2010
|
Динамо
|
24
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
26
|
0
|
2011/12
|
Динамо
|
37
|
5
|
4
|
2
|
0
|
0
|
41
|
7
|
2012/13
|
Динамо
|
22
|
10
|
1
|
0
|
3
|
3
|
26
|
13
|
2013/14
|
Динамо
|
22
|
10
|
1
|
0
|
0
|
0
|
23
|
10
|
2014/15
|
Динамо
|
27
|
8
|
1
|
0
|
11
|
2
|
39
|
10
|
2015/16
|
Динамо/Зенит
|
18
|
6
|
4
|
2
|
2
|
0
|
24
|
8
|
2016/17
|
Зенит
|
27
|
5
|
3
|
1
|
8
|
4
|
38
|
10
|
2017/18
|
Зенит
|
11
|
7
|
0
|
0
|
6
|
7
|
17
|
14
Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 2-й тур. #ЗенитРеалСосьедад 2:0 23' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/OWx7fLnWYB– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 2-й тур. #ЗенитРеалСосьедад 3:1 60' Александр Кокорин @kokorink9 (дубль) pic.twitter.com/hsru5RFrWc– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 сентября 2017 г.
maxcds
ну усе ! не меньше 50 евро мультов терь
21:58
igogohruhru
По русски это называется личный рекорд.
21:55