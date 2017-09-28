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21:37 | Футбол — Лига Европы

Кокорин установил новый сезонный рекорд результативности за клуб

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В матче против группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" нападающий "Зенита" Александр Кокорин довел результативный счет в сезоне-2017/18 до 14 голов. Еще ни разу за 10 сезонов выступления на высшем клубном уровне 26-летний форвард не добирался до этой отметки. Предыдущий рекорд Кокорин установил в сезоне-2012/13, когда в 26 матчах за "Динамо" отличился 13 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи и голы Александра Кокорина на высшем клубном уровне

Сезон

Клуб

Чемпионат

Кубок

Еврокубки

Итого

 

 

Матчи

Голы

Матчи

Голы

Матчи

Голы

Матчи

Голы

2008

Динамо

7

2

0

0

0

0

7

2

2009

Динамо

24

2

3

0

4

1

31

3

2010

Динамо

24

0

2

0

0

0

26

0

2011/12

Динамо

37

5

4

2

0

0

41

7

2012/13

Динамо

22

10

1

0

3

3

26

13

2013/14

Динамо

22

10

1

0

0

0

23

10

2014/15

Динамо

27

8

1

0

11

2

39

10

2015/16

Динамо/Зенит

18

6

4

2

2

0

24

8

2016/17

Зенит

27

5

3

1

8

4

38

10

2017/18

Зенит

11

7

0

0

6

7

17

14

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад" 

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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maxcds

ну усе ! не меньше 50 евро мультов терь

21:58

igogohruhru

По русски это называется личный рекорд.

21:55