Кокорин установил новый сезонный рекорд результативности за клуб

В матче против группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" нападающий "Зенита" Александр Кокорин довел результативный счет в сезоне-2017/18 до 14 голов. Еще ни разу за 10 сезонов выступления на высшем клубном уровне 26-летний форвард не добирался до этой отметки. Предыдущий рекорд Кокорин установил в сезоне-2012/13, когда в 26 матчах за "Динамо" отличился 13 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи и голы Александра Кокорина на высшем клубном уровне

Сезон Клуб Чемпионат Кубок Еврокубки Итого Матчи Голы Матчи Голы Матчи Голы Матчи Голы 2008 Динамо 7 2 0 0 0 0 7 2 2009 Динамо 24 2 3 0 4 1 31 3 2010 Динамо 24 0 2 0 0 0 26 0 2011/12 Динамо 37 5 4 2 0 0 41 7 2012/13 Динамо 22 10 1 0 3 3 26 13 2013/14 Динамо 22 10 1 0 0 0 23 10 2014/15 Динамо 27 8 1 0 11 2 39 10 2015/16 Динамо/Зенит 18 6 4 2 2 0 24 8 2016/17 Зенит 27 5 3 1 8 4 38 10 2017/18 Зенит 11 7 0 0 6 7 17 14

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"