22:54 25 ноября | ФУТБОЛ — Лига Европы

Кокорин стал вторым в голосовании болельщиков за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин занял второе место в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге Европы. Как сообщает официальный сайт УЕФА, за россиянина отдали свои голоса 11 процентов болельщиков. Победителем голосования стал форвард "Ромы" Эдин Джеко (67 процентов), а замкнул тройку нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни (7 процентов).

Напомним, "Зенит" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2:0, один из голов забил Кокорин. Джеко же оформил хет-трик в матче с чешской "Викторией" (4:1).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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