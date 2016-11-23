11:48 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Кокорин сможет сыграть с "Маккаби", несмотря на повреждение

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сможет принять участие в матче группового турнира Лиги Европы с "Маккаби", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Ранее форвард получил ушиб, из-за чего проводил тренировку по индивидуальной программе.

Предполагается, что незначительное повреждение не должно помешать 25-летнему россиянину выйти на поле во встрече с клубом из Тель-Авива. Напомним, "Зенит" и "Маккаби" сыграют завтра. Начало игры - в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Маккаби"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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serzheo

Жалость какая, так хотелось Гасилина увидеть. Надоел уже этот Ленивый Кока, хуже горькой редьки.

12:11

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