Кокорин сможет сыграть с "Маккаби", несмотря на повреждение

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сможет принять участие в матче группового турнира Лиги Европы с "Маккаби", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Ранее форвард получил ушиб, из-за чего проводил тренировку по индивидуальной программе.

Предполагается, что незначительное повреждение не должно помешать 25-летнему россиянину выйти на поле во встрече с клубом из Тель-Авива. Напомним, "Зенит" и "Маккаби" сыграют завтра. Начало игры - в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Маккаби"