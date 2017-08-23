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15:53 | Футбол — Лига Европы

Кокорин, Смольников, Терентьев и Иванович попросили приехать заранее на матч с "Утрехтом"


Нападающий Александр Кокорин и защитники Игорь Смольников, Денис Терентьев и Бранислав Иванович обратились к болельщикам перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом". Игроки попросили фанатов заранее приехать на стадион "Санкт-Петербург".

Напомним, первая встреча между "Зенитом" и "Утрехтом" завершилась домашней победой голландской команды. Ответный матч состоится 24 августа. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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