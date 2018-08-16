Кокорин приехал на матч "Зенита" с "Динамо"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин прибыл на матч квалификации Лиги Европы с минским "Динамо", сообщает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Футболист появился на трибунах "Петровского" к 30-й минуте.
Кокорин приехал к 30-й минуте на матч. До игры на Крестовском он раздавал автографы. pic.twitter.com/8Btj5wyrIb– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 16 августа 2018 г.
результаты опроса
37985 чел.
Сумеет ли "Зенит" пройти в следующую стадию Лиги Европы после 0:4 в Минске?
Да, "Зенит" выиграет 5:0 или крупнее
12.7%
Да, "Зенит" победит в овертайме или серии пенальти
9.6%
Нет, "Зенит" не сможет отыграть разницу в четыре мяча
76.7%
Нет, "Зенит" отыграется, но уступит в овертайме или серии пенальти
1.0%
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/