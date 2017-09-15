Кокорин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА представил список из восьми футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В число лучших попал нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который в матче 1-го тура против "Вардара" (2:0) забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Также на приз претендуют Андре Силва ("Милан", 3 гола), Константин Будеску ("Базель", 2 гола), Алехандро Гомес ("Аталанта", 1 гол), Алексис Санчес ("Арсенал", 1 гол), Саман Годдос ("Эстерсунд", 1 гол), Мемфис Депай ("Лион", 1 гол) и Диего Льоренте ("Реал Сосьедад", 2 гола). Лучшего определят болельщики, которые могут проголосовать на официальном сайте УЕФА.