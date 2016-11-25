Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по версии УЕФА, сообщает пресс-служба организации. В четверг команда из Санкт-Петербурга в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы обыграла "Маккаби" (2:0). Кокорин стал автором забитого мяча.

Эта победа стала для "Зенита" пятой подряд на групповой стадии турнира.

Также в число номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы входят Эдин Джеко ("Рома"), Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед"), Коста Намойнесу ("Спарта"), Ласса Шене ("Аякс"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Костас Фортунис ("Олимпиакос") и Ариц Адурис ("Атлетик").

Имя лучшего игрока недели определится в пятницу по итогам открытого голосования.