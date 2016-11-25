11:47 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Кокорин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по версии УЕФА, сообщает пресс-служба организации. В четверг команда из Санкт-Петербурга в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы обыграла "Маккаби" (2:0). Кокорин стал автором забитого мяча.

Эта победа стала для "Зенита" пятой подряд на групповой стадии турнира.   

Также в число номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы входят Эдин Джеко ("Рома"), Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед"), Коста Намойнесу ("Спарта"), Ласса Шене ("Аякс"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Костас Фортунис ("Олимпиакос") и Ариц Адурис ("Атлетик").

Имя лучшего игрока недели определится в пятницу по итогам открытого голосования.

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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просто Царь

Вроде не 1 апреля?

13:47

foreverCSKAforever

По ходу в УЕФА завелся брат жены Лодыгина или другой подобный персонаж.

13:39

Пёс

да уж, ЛЕ видимо совсем деградировала, если Кокорин там один из лучших

13:37

fatka

Вы это серьезно!?

13:13

никнейм1

Вот это я понимаю шутка!

12:45

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