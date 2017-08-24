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22:13 | Футбол — Лига Европы

Кокорин оформил дубль в матче с "Утрехтом". До цели - 26 голов

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"Зенит" забил второй мяч в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта". Дубль в этой встрече оформил Александр Кокорин, забив грудью, стоя на коленях, после прострела Дмитрия Полоза.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 84-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбойобозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 26 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.

Трансляция матча "Зенит" – "Утрехт"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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AKBI

ЗЕНИТ СУПЕР!!!! УРА!!!!!!!!!

22:34

Obl2007

Завязывайте как до дембеля дни считают так и голы обмусоливать ))) Не смешно но навязчиво ....

22:25

Нефилим

Молодец, что сказать. Накупили аргентосов, а тащит все Кокорин)))

22:22