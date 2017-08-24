Кокорин оформил дубль в матче с "Утрехтом". До цели - 26 голов

"Зенит" забил второй мяч в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта". Дубль в этой встрече оформил Александр Кокорин, забив грудью, стоя на коленях, после прострела Дмитрия Полоза.
Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 84-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 26 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #ЛигаЕвропы. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЗенитУтрехт 2:0 105' Александр Кокорин @kokorink9 (дубль) - Общий счет 2:1 pic.twitter.com/zMXah6DWJC– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 августа 2017 г.
Трансляция матча "Зенит" – "Утрехт"
AKBI
ЗЕНИТ СУПЕР!!!! УРА!!!!!!!!!
22:34
Obl2007
Завязывайте как до дембеля дни считают так и голы обмусоливать ))) Не смешно но навязчиво ....
22:25
Нефилим
Молодец, что сказать. Накупили аргентосов, а тащит все Кокорин)))
22:22