Кокорин оформил дубль в матче с "Утрехтом". До цели - 26 голов

"Зенит" забил второй мяч в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта". Дубль в этой встрече оформил Александр Кокорин, забив грудью, стоя на коленях, после прострела Дмитрия Полоза.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 84-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 26 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.

Трансляция матча "Зенит" – "Утрехт"