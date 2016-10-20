Кокорин не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Дандолком"

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Дандолк" – "Зенит". С первых минут матч в воротах "Зенита" начнет Юрий Лодыгин. Матч начнется в 22:05 по московскому времени.

После двух туров в группе D лидирует "Зенит" - 6 очков. 4 очка у "Дандолка", одно – у "АЗ" и ни одного у "Маккаби".

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито, Шатов, Гарсия, Витсель, Мак, Жулиану, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Новосельцев, Маурисио, Кокорин, А. Кержаков, Юсупов, Джорджевич.

"Дандолк": Сава, Гэннон, Мэсси, Гартленд, Бойл, Финн, Бенсон, Шилдс, Хорган, Макэлени, Макмиллан

Запасные: Роджерс, Барретт, Кин, Маунтни, Минан, Шилс, Килдафф

Трансляция матч "Дандолк" – "Зенит"