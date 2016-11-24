17:47 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Кокорин и Жулиану - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Маккаби"

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 5-го тура группового турнира лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива. С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин, Нету, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито, Жирков, Мак, Витсель, Джорджевич, Кокорин, Жулиану.

Запасные: М. Кержаков, Анюков, Ломбертс, Маурисиу, А. Кержаков, Юсупов, Дзюба.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Маккаби"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (13)
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shpasic

таки что вы мне заливаете - Жирков слева играет. и Кришито тоже.

19:28

Безграмотный

вообще не понимаю луческу, зачем ставить Жулиано в состав, когда матч особо не важный зенит уже вышел из группы, дал бы отдохнуть парню, пусть кто из молодых сыграл или запасных. Потом жалуется на состав, перегрузил на мой взгляд многих игроков.

19:18

голос из Санкт-Петербурга

Только что Луческу сказал, что Кокорин - центр, а Джорджевич - край!

18:41

голос из Санкт-Петербурга

А! Это не ошибка! Точно: Новосельцев НА воротах.

18:38

голос из Санкт-Петербурга

... в воротах...

18:37

голос из Санкт-Петербурга

Kirillyurrich. Писали что Паша уже восстановился после травмы в сборной. А Новосельцев на воротах?

18:36

голос из Санкт-Петербурга

Жирков уже играл справа в этом сезоне.

18:35

голос из Санкт-Петербурга

shpasic. Он уже играл справа в этом сезоне.

18:33

Kirillyurrich

голос из Санкт-Петербурга кришито центр. нету-правый, а у могилы травма в сборной получ.

18:33

shpasic

Жирков правый защитник? странно это.

18:33

голос из Санкт-Петербурга

shpasic Нету правый защитник, а Гарсия - центральный? 18:16 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Пара центральных - Нету и Новосельцев. Края - Кришито и Жирков. Центральная зона - Хави Гарсия и Витсель. Выше - Жулиано. Слева - Мак. Справа - Кокорин. Центрнап -Джорджевич. По-моему - всё ясно. Вопросов по составу нет.

18:21

голос из Санкт-Петербурга

Слава богу травмированные подтянулись, а то вообще играть некем. Но Смольникова и Шатова очень не хватает (когда они в форме). А что с Могилевцем? Или я что-то пропустил...

18:18

shpasic

Нету правый защитник, а Гарсия - центральный?

18:16

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