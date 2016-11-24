Кокорин и Жулиану - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Маккаби"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 5-го тура группового турнира лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива. С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин, Нету, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито, Жирков, Мак, Витсель, Джорджевич, Кокорин, Жулиану.

Запасные: М. Кержаков, Анюков, Ломбертс, Маурисиу, А. Кержаков, Юсупов, Дзюба.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Маккаби"