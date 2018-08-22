Кокорин и Маммама вернулись в общую группу "Зенита"

На базе "Зенита" прошла предыгровая тренировка перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Мольде". В занятии в общей группе принимали участие защитник Эмануэль Маммана и форвард Александр Кокорин, однако они занимались с ограничениями.

Оба из-за травм пока не играли в текущем сезоне. На тренировке отсутствовал полузащитник Олег Шатов, он занимался по индивидуальной программе. (Игорь НОВИКОВ)

"Зенит" – "Мольде": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция, начало - 19.00 по московскому времени