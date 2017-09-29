Кокорин и Фернандеш номинированы на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. На почетное звание по итогам 2-го тура группового турнира номинированы Александр Кокорин ("Зенит"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Андре Силва ("Милан"), Тео Уолкотт ("Арсенал"), Марко Ливая (АЕК), Жуниор Мораес ("Динамо" Киев), Константин Будеску ("Стяуа") и Эмре Белезоглу ("Истанбул ББ").
Напомним, Кокорин оформил дубль в матче с "Реал Сосьедад" (3:1), а Фернандеш забил три гола в ворота "Злина" (3:0).
Трансляция матча "Локомотив" – "Злин" //
Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"
You chose the nominees. Now crown Player of the Week!– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 28 сентября 2017 г.
Silva
Kokorin
Fernandes
Livaja
Walcott
Moraes
Emre
Budescuhttps://t.co/agvACHyhOC
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