Кокорин, Дриусси и Ригони - в атаке "Зенита" на матч с "Реал Сосьедад"

Стал известен состав "Зенита" на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад". В нападении питерцев на эту встречу выйдут Александр Кокорин, Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони.
Состав "Зенита": Лунев - Маммана, Мевля, Иванович, Кришито - Паредес, Кузяев, Краневиттер - Кокорин, Дриусси, Ригони.
Запасные: Лодыгин, Полоз, Нобоа, Жирков, Смольников, Ерохин, Дзюба.
- Кристиан Нобоа
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Юрий Жирков
- Бранислав Иванович
- Доменико Кришито
- Реал Сосьедад
- Дмитрий Полоз
- Александр Ерохин (футбол)
- Юрий Лодыгин
- Далер Кузяев
- Миха Мевля
- Матиас Краневиттер
- Андрей Лунев
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони
паоло росси
сейчас свинота поучится как надо играть чеспиону
19:47
Курбский
зачем выпускать россиян, выставили бы всех иностранцев
19:36
Levbereg
Ну что! Надеюсь, что Зенит раскатает испанцев. А то после двух дней европейских, за российский футбол совсем как-то ... Ну в общем пока позорно.
19:34
svs
Ни одного ЦЗ в запасе... Только если что Кришито или Краневиттер может сыграть в центре защиты.
19:29
Бармалей3000
Хороший состав
19:28
199
Восемь иностранцев у бакланов, чем гордиться газпром. ....сут.
19:25
Levbereg
Хороший состав у бакланов!
19:11