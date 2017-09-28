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19:04 | Футбол — Лига Европы

Кокорин, Дриусси и Ригони - в атаке "Зенита" на матч с "Реал Сосьедад"

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Стал известен состав "Зенита" на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад". В нападении питерцев на эту встречу выйдут Александр Кокорин, Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони.

Состав "Зенита": Лунев - Маммана, Мевля, Иванович, Кришито - Паредес, Кузяев, Краневиттер - Кокорин, Дриусси, Ригони.

Запасные: Лодыгин, Полоз, Нобоа, Жирков, Смольников, Ерохин, Дзюба.

Трансляция матча "Зенит" - "Реал Сосьедад"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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паоло росси

сейчас свинота поучится как надо играть чеспиону

19:47

Курбский

зачем выпускать россиян, выставили бы всех иностранцев

19:36

Levbereg

Ну что! Надеюсь, что Зенит раскатает испанцев. А то после двух дней европейских, за российский футбол совсем как-то ... Ну в общем пока позорно.

19:34

svs

Ни одного ЦЗ в запасе... Только если что Кришито или Краневиттер может сыграть в центре защиты.

19:29

Бармалей3000

Хороший состав

19:28

199

Восемь иностранцев у бакланов, чем гордиться газпром. ....сут.

19:25

Levbereg

Хороший состав у бакланов!

19:11