Кобелев назвал причину поражения "Спартака" от "Рапида"

Бывший главный тренер "Динамо" и "Крыльев Советов" Андрей Кобелев отметил, что причиной поражения "Спартака" в матче с "Рапидом" (1:2) стало плохое физическое состояние команды. Напомним, во втором тайме на поле выбежал болельщик, который попытался напасть на полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

- Не думаю, что эпизод с появлением фаната на поле повлиял на ход игры. Конечно, психологически непросто, когда собственные трибуны болеют против отдельных игроков твоей команды или даже против всей команды в целом, - цитирует "РИА Новости" Однако физическая готовность команды на данный момент такова, что "Спартаку" приходится сбавлять обороты после 60-й минуты. Это проблема "физики".

Думаю, для "Спартака" возможный невыход из группы Лиги Европы – это провал, но исходя из того, что происходило в последние месяцы, этого стоило ожидать. Поменялся третий тренер – сначала был (Массимо) Каррера, потом исполнял обязанности (Рауль) Рианчо, теперь пришел (Олег) Кононов, который 2-3 недели работает с командой. Разные требования, да и в коллективе не все благополучно, еще и сложная ситуация с болельщиками. Такой результат был ожидаем.