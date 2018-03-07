Клубный магазин "Атлетико" обокрали перед матчем с "Локомотивом"

Официальный магазин "Атлетико" подвергся нападению. Как сообщает Marca, ночью четверо неизвестных на угнанном автомобиле подъехали к стадиону "Ванда Метрополитано".
Они разбили витрины, украли клубную продукцию и покинули место преступления на двух других машинах.
Напомним, что "Атлетико" является соперником "Локомотива" по 1/8 финала Лиги Европы. Матч в Мадриде состоится 8 марта, начало – в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
Kontaktnik47
Это были Фарфан и Ари,алиби себе обеспечили,мол не летят в Мадрит,а на самом деле вот как все обстоит))))
16:24