15:07 | Футбол — Лига Европы

Клубный магазин "Атлетико" обокрали перед матчем с "Локомотивом"

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Официальный магазин "Атлетико" подвергся нападению. Как сообщает Marca, ночью четверо неизвестных на угнанном автомобиле подъехали к стадиону "Ванда Метрополитано".

Они разбили витрины, украли клубную продукцию и покинули место преступления на двух других машинах.

Напомним, что "Атлетико" является соперником "Локомотива" по 1/8 финала Лиги Европы. Матч в Мадриде состоится 8 марта, начало – в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kontaktnik47

Это были Фарфан и Ари,алиби себе обеспечили,мол не летят в Мадрит,а на самом деле вот как все обстоит))))

16:24

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