05:21 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Клод Пюэль: "Игроки "Саутгемптона" провели отличный матч против "Интера"

0
0
0

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль после победы над "Интером" (2:1) в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что в этой встрече все сценарии складывались против его подопечных. По словам Пюэля, его команда продолжала гнуть свою линию, уступая в счете.

– Думаю, что мои игроки провели отличный матч, потому что все сценарий сегодня был против нас, – приводит Football Italia слова Пюэля. – Мы доминировали в первом тайме, прямо перед перерывом не забили пенальти. Было много сэйвов голкипера соперника, но мы гнули свою линию, и футболисты сохраняли спокойствие и показывали качественный футбол. Мы вернулись в игру, сравняв счет, а потом забили и второй. Вся команда сегодня была вознаграждена.

Мы проиграли "Интеру" первый матч, что было обидно, потому что мы провели очень хорошую игру, но важно было сегодня исправиться на своем поле.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 4-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ