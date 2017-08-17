Классон забил второй мяч в ворота "Црвены Звезды"

Полузащитник Виктор Классон удвоил преимущество "Краснодара" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" – 2:0. Шведский футболист нанес удар в падении, мяч после удара о штангу отправился в сетку ворот.
Полузащитник Виктор Классон удвоил преимущество "Краснодара" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" – 2:0. Шведский футболист нанес удар в падении, мяч после удара о штангу отправился в сетку ворот.
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