Кирилл Набабкин: "Должны обыграть "Црвену Звезду" и пройти дальше"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в интервью пресс-службе клуба сказал, что команда подходит к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" в хорошей форме. Первая встреча между российским и сербским клубами, состоявшаяся 13 февраля, завершилась вничью – 0:0.

– Мы набрали хорошие кондиции, надеюсь, с "Црвеной Звездой" всё это проявится.

– Команда в Кампоаморе уже полтора месяца. Не поднадоела одна и та же картинка перед глазами?

– Здесь очень хорошо, мы никуда не ездим ради тренировок, всё рядом, под рукой. Это очень удобно, хорошие условия для футболистов.

– Важнейший ответный матч совсем скоро. Насколько команда к нему готова?

– Посмотрим в игре. Думаю, все подойдут в оптимальном состоянии. Должны выигрывать, что не получилось в Сербии, и проходить дальше.

Напомним, ответный матч между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится 21 февраля. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.