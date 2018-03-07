Кирилл Набабкин: "Было бы здорово выиграть Лигу Европы"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом" отметил, что его команда хорошо готова к предстоящей встрече. Напомним, что игра состоится завтра, 8 марта, в 21.00 по московскому времени.

– В двух предыдущих матчах вы вынуждено выходили на поле вместо травмированных игроков. Как самочувствие, и готовы ли выйти с первых минут?

– Трудно оценить, как выходил на замену. Стараюсь помогать команде. Мы хорошо готовы к матчу и постараемся выиграть.

– В этом сезоне Кучаев вынуждено играет в обороне на фланге. Помогаете ему, как более опытный игрок, или, может, он сам спрашивает у вас что-то?

– В защите у нас много опытных ребят, которые могут помочь.

– Сергей Игнашевич сказал, что хочет, как можно дальше пройти в Лиге Европы. Возможно ли ее выиграть, как думаете?

– Мы нацелены пройти как можно дальше. Будет выкладываться и стараться. Было бы здорово, если бы выиграли турнир.