Кипрский АЕК разгромил "Штурм" в Лиге Европы

Кипрский АЕК одержал победу над австрийским "Штурмом" (5:0) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Хет-трик у победителей сделал Иван Тричковски.

В первой игре клуб из Ларнаки также победил со счетом 2:0. В следующем раунде команде предстоит сыграть с победителем пары "Фейеноорд" - "Тренчин".

Лига Европы

3-й отборочный раунд

АЕК (Кипр) - "Штурм" (Австрия) - 5:0 (1:0)

Голы: Тричковски, 8 (1:0). Хорхе, 65 - с пенальти (2:0). Тричковски, 67 (3:0). Тричковски, 80 (4:0). Толемесс, 86 (5:0).

Предупреждение: Ловрич, 51.

Удаление: Ловрич ("Штурм"), 59.

Судья: Валери (Италия).

16 августа. Ларнака. Стадион "AEK Arena".

Первый матч – 2:0