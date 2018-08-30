Кипрский АЕК обыграл "Тренчин" и пробился в групповой турнир Лиги Европы

Кипрский АЕК (Ларнака) одержал победу в матче со словацким "Тренчином" (3:0) в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Первый матч завершился вничью - 1:1.

Отметим, что матч обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. Таким образом, по сумме двух игр команда завоевала путевку в групповой турнир. Жеребьевка группового турнира состоится завтра и начнется в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

АЕК (Кипр) - "Тренчин" (Словакия) - 3:0 (2:0)

Голы: Янну, 1 (1:0). Рейес, 36 (2:0). Янну, 65 (3:0).

Судья: Карасев (Москва, Россия).

30 августа. Ларнака. Стадион "AEK Arena".