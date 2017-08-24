Киевское "Динамо" вышло в групповой турнир Лиги Европы

Киевское "Динамо" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы обыграло на своем поле португальский "Маритиму" - 3:1. В составе украинской команды голы забивали Денис Гармаш, Николай Морозюк и Дерлис Гонсалес. В первом поединке была зафиксирована ничья - 0:0, киевляне вышли в групповой турнир Лиги Европы.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Динамо" Киев (Украина) - "Маритиму" (Португалия) - 3:1 (2:0)

Голы: Гармаш, 33 (1:0). Морозюк, 35 (2:0). Гонсалес, 61 (3:0). Эрдем Шен, 68 (3:1).

Судья: Лиани (Израиль).

24 августа. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

Первый матч - 0:0.