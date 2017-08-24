Киевское "Динамо" вышло в групповой турнир Лиги Европы

Киевское "Динамо" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы обыграло на своем поле португальский "Маритиму" - 3:1. В составе украинской команды голы забивали Денис Гармаш, Николай Морозюк и Дерлис Гонсалес. В первом поединке была зафиксирована ничья - 0:0, киевляне вышли в групповой турнир Лиги Европы.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
"Динамо" Киев (Украина) - "Маритиму" (Португалия) - 3:1 (2:0)
Голы: Гармаш, 33 (1:0). Морозюк, 35 (2:0). Гонсалес, 61 (3:0). Эрдем Шен, 68 (3:1).
Судья: Лиани (Израиль).
24 августа. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".
Первый матч - 0:0.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/qualify/-4/
Lablab
красавцы
22:21
цскамакс
молодцы
22:11
Дикий Мяв
Очень жаль.
22:01