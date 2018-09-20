Киевское "Динамо" упустило победу над "Астаной" на 95-й минуте

Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Астану" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы - 2:2. Клуб из столицы Казахстана ушел от поражения на пятой добавленной минуте. В составе "Астаны" 90 минут провел бывший хавбек "Анжи" Иван Маевский.

В другой встрече группы "Ренн" одолел "Яблонец".

Лига Европы

Групповой турнир

Группа K

"Динамо" (Украина) - "Астана" (Казахстан) - 2:2 (2:1)

Голы: Цыганков, 11 (1:0). Аничич, 21 (1:1). Гармаш, 45+2 (2:1). Муртазаев, 90+5 (2:2).

"Динамо": Бойко, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Гармаш (Дуэлунн, 79), Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 90+3), Вербич, Цыганков (Морозюк, 90+1), Русин.

"Астана": Ерич, Рукавина, Постников, Шомко, Аничич, Ришард Алмейда (Мужиков, 80), Энрике, Маевский, Кляйнхайслер, Томасов (Муртазаев, 88), Кабананга (Янга, 82).

Предупреждения: Бурда, 43. Русин, 81.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

20 сентября. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

"Ренн" (Франция) - "Яблонец" (Чехия) - 2:1 (1:0)

Голы: Сарр, 31 (1:0). Травник, 54 (1:1). Бен Арфа, 90+1 - с пенальти (2:1).

"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Желен (Бен Арфа, 65), Гренье, Андре, Дель Кастильо (Ньянг, 61), Сарр (Буриго, 76), Сьебатше.

"Яблонец": Грубы, Голеш, Ганоусек, Говорка, Лисхка, Хюбшман, Травник, Масопуст (Кубиста, 77), Поважанец, Йовович (Бржечка, 88), Долежал (Храмоста, 46).

Предупреждения: Йовович, 69. Поважанец, 70. Андре, 83. Голеш, 90.

Судья: Нильсен (Норвегия).

20 сентября. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".