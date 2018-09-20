Киевское "Динамо" упустило победу над "Астаной" на 95-й минуте

Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Астану" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы - 2:2. Клуб из столицы Казахстана ушел от поражения на пятой добавленной минуте. В составе "Астаны" 90 минут провел бывший хавбек "Анжи" Иван Маевский.
В другой встрече группы "Ренн" одолел "Яблонец".
Лига Европы
Групповой турнир
Группа K
"Динамо" (Украина) - "Астана" (Казахстан) - 2:2 (2:1)
Голы: Цыганков, 11 (1:0). Аничич, 21 (1:1). Гармаш, 45+2 (2:1). Муртазаев, 90+5 (2:2).
"Динамо": Бойко, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Гармаш (Дуэлунн, 79), Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 90+3), Вербич, Цыганков (Морозюк, 90+1), Русин.
"Астана": Ерич, Рукавина, Постников, Шомко, Аничич, Ришард Алмейда (Мужиков, 80), Энрике, Маевский, Кляйнхайслер, Томасов (Муртазаев, 88), Кабананга (Янга, 82).
Предупреждения: Бурда, 43. Русин, 81.
Судья: Халис Озкахья (Турция).
20 сентября. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".
"Ренн" (Франция) - "Яблонец" (Чехия) - 2:1 (1:0)
Голы: Сарр, 31 (1:0). Травник, 54 (1:1). Бен Арфа, 90+1 - с пенальти (2:1).
"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Желен (Бен Арфа, 65), Гренье, Андре, Дель Кастильо (Ньянг, 61), Сарр (Буриго, 76), Сьебатше.
"Яблонец": Грубы, Голеш, Ганоусек, Говорка, Лисхка, Хюбшман, Травник, Масопуст (Кубиста, 77), Поважанец, Йовович (Бржечка, 88), Долежал (Храмоста, 46).
Предупреждения: Йовович, 69. Поважанец, 70. Андре, 83. Голеш, 90.
Судья: Нильсен (Норвегия).
20 сентября. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/