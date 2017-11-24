Киевское "Динамо" проиграло "Скендербеу", "Партизан" вышел в 1/16 финала

"Скендербеу" обыграл киевское "Динамо" в 5-м туре группового турнира Лиги Европы - 3:2. Победный гол в этой встрече на счету Али Соу. Несмотря на победу, алабнцы лишились шансов на выход в плей-офф.

В параллельной встрече "Партизан" одержал победу над "Янг Бойз" - 2:1. Сербская команда стала недосягаемой для албанцев. В последнем туре белградцы в очной встрече с киевлянами определят победителя группы.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа B

"Скендербеу" (Албания) - "Динамо" (Украина) - 3:2 (1:1)

Голы: Цыганков, 16 (0:1). Лилай, 18 (1:1). Аденийи, 52 (2:1). Соу, 56 (3:1). Русин, 90+1 (3:2).

"Скендербеу": Шехи, Вангели, Османи (Нимага, 70), Алити, Радаш, Мичи, Музака, Гавазай (Таку, 72), Лилай, Соу (Дита, 90), Аденийи.

"Динамо": Бущан, Морозюк, Кадар, Хачериди, Пиварич, Кендзера (Русин, 71), Корзун (Шапаренко, 60), Цыганков, Шепелев, Мораес, Беседин.

Предупреждения: Радаш, 78. Аденийи, 90+2. Бущан, 90+3.

Судья: Драхта (Австрия).

23 ноября. Эльбасан. Стадион "Elbasan (Ruzhdi Bizhuta)".

"Партизан" (Сербия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:1 (1:1)

Голы: Тавамба, 12 (1:0). Нгамале, 25 (1:1). Ожегович, 53 (2:1).

"Партизан": Стойкович, Вуличевич, Н.Милетич, Н.Милетич, Митрович, Евтович, Пантич (Илич, 82), Эвертон Луиз, Ожегович (Радин, 79), Янкович, Тавамба (Остоич, 89).

"Янг Бойз": фон Балльмоос, Бенито, Вютрих (Фасснахт, 83), Мбабу, Нуху, Эбишер, Сулеймани, Соу, Нсаме (Оаро, 66), Ассале, Нгамале.

Предупреждения: Митрович, 33. Ассале, 63. Эвертон Луиз, 81. Н.Милетич, 88. Вуличевич, 90+2.

Судья: Багнар (Венгрия).

23 ноября. Белград. Стадион "FK Partizan".