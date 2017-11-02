Киевское "Динамо" победило "Янг Бойз" и вышло в плей-офф Лиги Европы, "Партизан" обыграл "Скендербеу"

Киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях победило "Янг Бойз" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Виталий Буяльский.

В другой встрече группы B "Партизан" обыграл "Скендербеу" со счетом 2:0.

Киевское "Динамо" уверенно лидирует в турнирной таблице (10 очков) и уже обеспечило себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что украинская команда может быть лишена лицензии на участие в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2017/18 из-за сокрытия долгов.

"Партизан" вышел на второе место (5 очков). "Янг Бойз" – третий (3 очка). "Скендербеу" замыкает таблицу (2 очка).

Лига Европы

Группа B

"Партизан" (Сербия) - "Скендербеу" (Албания) - 2:0 (1:0)

Голы: Тошич, 39 (1:0). Тавамба, 66 (2:0).

"Партизан": Стойкович, Вуличевич, Н.Милетич, Н.Милетич, Митрович, Тошич (Пантич, 82), Евтович, Эвертон Луиз, Ожегович (Радин, 74), Янкович, Тавамба (Йованович, 88).

"Скендербеу": Шехи, Вангели, Радаш, Яшаника, Мичи (Алити, 65), Музака, Таку (Сахити, 89), Лилай, Гавазай (Нешпор, 68), Соу, Аденийи.

Предупреждения: Евтович, 44. Тошич, 52. Яшаника, 65. Н.Милетич, 71.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

2 ноября. Белград. Стадион FK Partizan.

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Динамо" К (Украина) - 0:1 (0:0)

Гол: Буяльский, 70 (0:1).

"Янг Бойз": фон Балльмоос, фон Берген, Мбабу, Нуху, Эбишер, Лотомба, Сулеймани, Соу, Нсаме (Нгамале, 73), Ассале, Фасснахт (Шик, 81).

"Динамо": Бущан, Морозюк, Хачериди, Вида, Пиварич, Кендзера (Кравец, 46), Гармаш, Буяльский (Шепелев, 87), Корзун, Мораес, Гонсалес.

Предупреждения: Корзун, 12. Эбишер, 30. Кравец, 66. Буяльский, 76. Гармаш, 90+2.

Судья: Шапрон (Франция).

2 ноября. Берн. Стадион Stade de Suisse Wankdorf.